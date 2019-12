Zingaretti | Parole giuste e condivisibili Salvini | Balle

Leggi la notizia su blogo

(Di sabato 28 dicembre 2019) Le reazioni alla conferenza stampa di fine anno del premier Giuseppe Conte non si sono fatte attendere. Dalla maggioranza, il segretario del Pd Nicolaparla di. Conte: 'Orgoglioso di quanto fatto finora ma basta polemiche. Non sprechiamo un'occasione d’oro' La conferenza stampa di fine anno del premier: "Conte ter? Per carità, avanti con questo governo" In un comunicatodefinisce "giusti egli obiettivi del governo indicati dal presidente Conte nel suo discorso di fine anno" e mostra apprezzamento per i due nuovi ministri scelti dal premier per sostituire il dimissionario Lorenzo Fioramonti al Miur (il ministero è stato sdoppiato in Scuola e Università).In particolare la nomina di Manfredi (rettore dell'Università Federico II di Napoli, Ndr) secondo ...

