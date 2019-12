Valanga in Val Senales su una pista da sci | morte donna e bimba | un altro è grave

Leggi la notizia su corriere

(Di sabato 28 dicembre 2019) Sul posto due elicotteri e le squadre di soccorso che stanno verificando la presenza di altri sciatori sotto le masse nevose. Le vittime, tra cui altri due feriti, sono tutte di nazionalità tedesca

lucafregona : Valanga in Val Senales, ricerche con gli elicotteri: morto un bambino di 7 anni - ultimenotizie : ++ VALANGA IN VAL SENALES: DUE MORTI, GRAVE UN BAMBINO ++ - gigi695 : Valanga sulla pista in Val Senales: morte una donna e una bimba di 7 anni, grave un altro bambino -