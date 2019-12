Somalia, sanguinoso attentato a Mogadiscio: decine le vittime (Di sabato 28 dicembre 2019) Un attentato ha avuto luogo questa mattina a Mogadiscio, capitale somala, dove un’autobomba ha provocato decine di morti e feriti. L’attacco sarebbe avvenuto vicino un centro per la raccolta delle imposte, come riporta Al Jazeera, mentre Reuters riporta che l’obiettivo sarebbe stato un checkpoint. Le vittime accertate sono state inizialmente tra le 20 e le 30 persone, ma fonti del luogo riportano di almeno 60 morti e decine di feriti. Per il momento nessun gruppo terroristico ha rivendicato l’attentato, ma i sospetti si concentrano su Al-Shabab, gruppo islamista radicale molto attivo nella regione. Autobomba a Mogadiscio: decine i morti La capitale della Somalia è di nuovo sotto attacco: un’autobomba è esplosa in uno snodo affollato di Mogadiscio, colpendo decine di persone. Tra queste anche bambini e studenti universitari che stavano viaggiando in bus. I testimoni hanno parlato ... Leggi la notizia su thesocialpost

