Soldi dal prete pedofilo al Vaticano Rimosso nel 2018 per le accuse di aver abusato di

Leggi la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 28 dicembre 2019) L' ex cardinale Theodore McMarrick,perdi pedofilia, versa oltre 600mi1a dollari a alti prelati vaticani, e anche a due Papi, Giovanni Paolo II e Benedetto XVI. È il Tempo, in edicola sabato 28 dicembre, a scrivere di questo episodio. È stato il Washington Post, ricordando che McCarr

fattoquotidiano : Pedofilia, l’inchiesta del Washington Post: “Soldi dal cardinale a Giovanni Paolo II e Benedetto XVI in cambio del… - Mov5Stelle : Aumentiamo già dal 2020 i soldi nelle buste paga dei lavoratori italiani: investiamo 3 miliardi di euro per il tagl… - Linkiesta : Il Dipartimento per l’Editoria, guidato dal Dem Martella, toglie il piccolo finanziamento pubblico all’unico quotid… -