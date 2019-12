Liverpool | Klopp | «Imbattuti da 34 gare? Un traguardo enorme» – VIDEO

Leggi la notizia su calcionews24

(Di sabato 28 dicembre 2019) Il tecnico del, Jurgen, elogia la propria squadra che risulta imbattuta da 34 partite consecutive Ilcontinua la corsa solitaria alla vittoria della Premier League grazie ai 13 punti di distacco dal Leicester, attualmente secondo in classifica e battuto proprio dai Reds durante il Boxing Day. Il tecnico Jurgenha voluto elogiare la propria squadra al termine della partita, sottolineando un record davvero invidiabile: «34, squadra intelligente». Leggi su Calcionews24.com

drjackomo : @BritishFootball Non sono d'accordo neanche con le virgole di questo articolo. Per me il Liverpool di Klopp è la sq… - luigieannadaude : RT @PepppJ: Il centrocampo del Liverpool è composto da Wijnaldum-Henderson-Fabinho, nessuno di loro è un vero top player, però sono tutti f… -