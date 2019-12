Il Trono di Spade | trovato senza vita nella sua casa l’attore Andrew Dunbar | era la

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 28 dicembre 2019) È statosuadi Belfast. Aveva 30 anni,e aveva lavorato come controfiguraserie tv Hbo “Ildi” per il ruolo di Theon Grevjoy, interpretato da Alfie Allen.è statoin circostanze ancora non precisate e nessuna conferma è arrivata finora sulle cause della morte. L’annuncio della scomparsa è stato riportato da Belfast Live e ripreso dalla stampa irlandese e del Regno Unito. I funerali si terranno lunedì 30 dicembre, alle ore 14,chiesa presbiteriana di Ballywillan di Portrush, cittadina costiera dell’Irlanda del nord, doveera nato.era apparso nei film “Dragged Across Concrete” (2018), “Arrow” (2012) e “Leprechaun: Origins” (2014)., che lavorava anche come dj, aveva partecipato ad altre serie televisive come “Line of ...

