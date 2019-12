Eva Henger: nessuna pace con la figlia Mercedesz. Feste in disparte (Di sabato 28 dicembre 2019) Eva Henger: nessuna tregua con la figlia Mercedesz nemmeno a Natale In teoria il Natale dovrebbe aiutare a riappacificarsi, a stare più uniti, a sentirsi una famiglia. Tuttavia, la tregua tra Mercedesz ed Eva Henger non è arrivata e probabilmente non lo farà nello stretto giro. Difatti, nemmeno il magico clima di queste Feste ha riportato il sereno e pure il 25 dicembre sono state lontane. Troppe le questioni in sospeso. L’ex pornostar ha preso un volo verso Sharm El-Sheik con il compagno Massimiliano Caroletti. Sul suo profilo Instagram, date le torride temperature, Eva ha caricato diversi scatti sensuali con vista piscina. Vacanze lontane E la figlia di Eva Henger? Dal canto suo ha preferito passare la giornata in compagnia dell’amatissimo compagno Lucas Peracchi, in quel di Piacenza. Nonostante le polemiche sorte negli scorsi mesi, tra la giovane e l’ex tronista di Uomini e ... Leggi la notizia su kontrokultura

