Ultime Notizie Roma del 27-12-2019 ore 15 | 10

(Di venerdì 27 dicembre 2019)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione un buon pomeriggio della redazione Gabriella Luigi in studio questa mattina i funerali di Gaia e Camilla le due sedicenni uccise da un’auto Nella notte tra sabato e domenica amentre tra Corso Francia gremita la chiesa di collina Fleming nella capitale tantissimi ragazzi decine le corone di fiori depositate per le due amiche da giorni ci chiede perché ci interroghiamo sull’insensatezza di quanto accaduto barcolliamo nel buio quello di oggi è il grande abbraccio che diamo ai genitori di Gaia e Camilla in questa ora così buia detto il sacerdote nell’omelia che poi continuo a guidare fatti o sbronzi è questo il senso della vita ha detto il sacerdote nell’omelia i genitori di Gaia chiedono rispetto per il loro stileintanto uno striscione apparso sul luogo dell’incidente Ciao Angeli e la ...

