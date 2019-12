La replica di NCIS 16 e Instinct in prima tv sabato 28 dicembre su Rai 2

Leggi la notizia su dituttounpop

(Di venerdì 27 dicembre 2019)16 inconsu Rai 2 in seconda serata. L’episodio di28L’appuntamento con ladi16 inserata prosegue28. A seguire in seconda serata latv della seconda e ultima stagione dicon Alan Cumming.è in streaming contemporaneo su Rai Play dove sono disponibili on demand nei 7 giorni successivi gli episodi trasmessi.16×06-07 Oltre le apparenze – Beneath the Surface è il titolo del sesto episodio della sedicesima stagione di. Durante la nottata di Halloween, vengono ritrovati due cadaveri nel bagno di un’area di servizio. Una delle vittime, Anderson Kohl, è un ex collega di Torres. Palmer inizia a pensare di essere perseguitato durante l’autopsia. Settimo episodio Senza Arte nè Parte ( A Thousands Words): una banca della marina subisce uno strano furto, ...

zazoomblog : La replica di NCIS 16 e Instinct in prima tv sabato 21 dicembre su Rai 2 - #replica #Instinct #prima #sabato… -