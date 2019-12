Dialogo tra Montalbano e Catarella sullo smaltire e sui pronomi

Leggi la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Aviva fatto tarda a trasiri in officia: ci stevi una marcialonghe che haviva bloccata Vigati. Ura stevi firmanda carta carta che erino arrimasta atrassata per li Fista. Eri talimenta rallintata dalli stravitia alimintara che haviva lassata la purta del su officia apirta e Catarelli non fici il su mutuperia per trasiri ma lo stissa si sintì una butta. Muntilbano: “Catarè, commo facista a sbattari sulla stipita de la purta se eri apirta?”. Catarelli: “Non lo sapi dutturi: forsa sugno ngrassata per le Fista… “. M: “Dimma na cusa, ma che fussa sta Marcialonghe?”. C: “Dutturi, non lo sapie, si faci simpra la marcialonghe adduranti le Fista: accussia uni smaltisca chilla che se futtuta in corpore… “. M: “In corpore sano o in corpore insania?”. C: “In una delle dua.. “. M: “Ma quanta chilometra fanna?”. C: “Ne faciana otta: ma ci sugno multa punta di ristora”. M: “Andovi ti daciano acque, ...

