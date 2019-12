Baba Vanga e le profezie per il 2020 con Donald Trump e Vladimir Putin in pericolo di

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Puntuali come ogni fino anno, circolano le nuovedella “Nostradamus dei Balcani”, la mistica cieca, morta a 85 anni nel 1996 a Sofia, in Bulgaria. La famosa veggente aveva già previsto eventi come l’11 settembre e la Brexit, ma per ila quanto pare ci aspettano previsioni inquietanti. Come riporta il tabloid inglese Daily Star, le vite del presidentee del presidentesaranno in. Se il primo subirà un tentato omicidio, per mano di un interno del Cremlino, il secondo, invece, si ammalerà di un male raro che lo renderà sordo, poi gli verrà diagnosticato un tumore al cervello con sintomi, come nausea e acufene. Inoltre sulla Russia potrebbe abbattersi un meteorite. Ma non è tutto. La natura potrebbe ribellarsi tra tsunami e terremoti. Infine ci sarebbe anche un “arsenale di armi chimiche” pronto essere usato ...

