Tempesta d’amore | anticipazioni tedesche | Christoph | svelata la verità sull’omicidio da

Leggi la notizia su tvsoap

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Una rivelazione incredibile ha recentemente sconvolto i telespettatori tedeschi di! Nelle puntate andate in onda in Germania è infatti stato svelato un crudele inganno che rischia di rovinare per sempre la vita diSaalfeld (Dieter Bach)… Ecco infatti cos’è accaduto negli ultimi episodi di Sturm der Liebe!puntate: Annabelle ricatta il suo psichiatra e torna al Fürstenhof Come prevedibile, la quindicesima stagione di(da poco terminata in Germania) si è conclusa con il matrimonio dei due protagonisti Denise (Helen Barke) e Joshua (Julian Schneider) e l’arresto della perfida Annabelle Sullivan (Jenny Löffler). L’elenco delle aspettative rispettate è però finito qui… Invece di finire a vita in una cella, la bionda dark lady verrà infatti affidata ad un istituto di igiene mentale, dove verrà seguita dal ...

zazoomnews : Tempesta d’amore anticipazioni tedesche: Nadja causa un grave incidente a Franzi che perdona Tim! - #Tempesta #d’am… - zazoomnews : Tempesta d’amore anticipazioni tedesche: Nadja causa un grave incidente a Franzi che perdona Tim! - #Tempesta #d’a… - zazoomblog : Tempesta d’amore anticipazioni tedesche: Nadja causa un grave incidente a Franzi che perdona Tim! - #Tempesta #d’a… -