Incidente Ponte Milvio | domani mattina i funerali di Gaia e Camilla L’autopsia conferma

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Venerdì 27 dicembre, alle ore 10:30, si svolgeranno idi, le due due 16enni investite e uccise nella notte tra sabato e domenica. La celebrazione si terrà nella chiesa del Preziosissimo Sangue nel quartiere Fleming dove abitavano le due ragazze.eseguita il 23 dicembre hato chesono morte sul colpo per lo sfondamento della scatola cranica causato dall’impatto con l’auto guidata da Pietro Genovese. Sul corpo sono state trovate altre fratture ma non segni di trascinamento: il che esclude l’ipotesi che siano state colpite da altre auto, come invece avevano riferito alcune testimonianze nei giorni successivi all’. A esame concluso, i legali hanno chiesto e ottenuto il nulla osta alla restituzione delle salme alle famiglie, chefaranno celebrare i. A Corso Francia, sul luogo dell’, ...

