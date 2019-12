Giappone, JMA: possibile record delle temperature medie nel 2019 (Di giovedì 26 dicembre 2019) L’Agenzia Meteorologica Giapponese (JMA) ha reso noto che nel 2019 le temperature medie nel Paese, con ogni probabilità, raggiungeranno i massimi di sempre, dall’inizio delle rilevazioni, nel 1898. L’Agenzia riporta che condizioni termiche elevate sono sono state registrate lungo tutto l’arcipelago con una temperatura media in aumento di 0,92°C rispetto al periodo preso in considerazione tra il 1981 e il 2010. Nel 2019 la media è la seconda più alta dal 1891, fenomeno dovuto in gran parte al riscaldamento globale. Quest’anno, si spiega nel rapporto della JMA, fronti di aria calda provenienti dal sud del Giappone nei mesi tra settembre e novembre, hanno contribuito a generare l’autunno più caldo dal 1946, da ovest a est del Paese. Nel corso del 2019 tifoni e altri fenomeni estremi hanno innescato precipitazioni torrenziali provocando vasti ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

