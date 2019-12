Fabrizio Corona a Natale riabbraccia il figlio Carlos | “Regalo mio più grande”

Leggi la notizia su gossip.fanpage

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Recentemente trasferito dal carcere in un istituto di cura,Corona ha potuto trascorrere ilin famiglia. Sul suo profilo Instagram, tornato attivo, appaiono le immagini dell'abbraccio col, benedetto da mamma Nina Moric. Poi, un post nostalgico: "I tempi del vero talento, senza influencer, erano migliori".

SkyTG24 : Falso flirt Brozovic-Wanda Nara, Fabrizio Corona a processo - StefSpA_ : - Terzo posto a Flatlandia, scoperto per le citazioni in Un flattening di Nick Sousanis (che non rientra nella list… - __Taturah__ : RT @Useppe00: Quando ripenso a Lutero che fa il suo bordello e poi si sposa con suor Katharina, ho un flash: Don Mazzi e Suor Paola insieme… -