Da TorBella a Pretoria | Fioramonti è un cervello in fuga diventato ministro E ora si è

(Di giovedì 26 dicembre 2019) “Lei sta parlando con un vicecondizionato….”. Quando lo avevo intervistato la prima volta, nella sua stanza di sottosegretario del governo gialloverde a viale Trastevere, Lorenzomi aveva accolto così. Era già determinato, prima ancora di diventare, a porre un ultimatum: “Ho preso questa decisione: resterò al governo solo se nella prossima manovra ci sarà un miliardo in più per l’università e per la ricerca e due per la scuola”. Gli avevo chiesto se fosse serio. E mi aveva risposto: “Più che serio. Determinato”. Di fronte alll’inevitabile stuporespiegava: “I soldi stanziati nelle ultime due manovre non bastano. Negli ultimi vent’anni, chi ci ha preceduto ha tagliato in ogni forma e ogni modo. Solo la Grecia ha fatto peggio. C’è bisogno di un intervento choc per recuperare il terreno perso”. Le dimissioni di oggi, dunque, vengono da lontano. ...

