Usa, prete getta acqua santa dall'aereo

In Louisiana unha usato un piccoloper far spargere quasi 380litri dibenedetta sulla comunità di Cow Island, 45 km a sudovest di Lafayette. L'idea -scrive l'Independent- è stata di un missionario nativo della zona ma residente in Ohio. La proposta è stata accolta da padre Matthew Barzare, che ha benedetto l'prima di farla caricare sul velivolo, normalmente usato per irrorare i campi. "Così possiamo mandare la benedizione su una zona più vasta", ha detto.(Di mercoledì 25 dicembre 2019)