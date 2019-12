Svelato il cast della nuova serie Netflix su Sherlock Holmes | The Irregulars

(Di mercoledì 25 dicembre 2019) Non è una novità cheabbia in lavorazione unasul personaggio didi Sir Arthur Conan Doyle, ma l'ennesimasul tema avrà un focus diverso rispetto ai classici racconti delle investigazioni del celebre detective. Si intitola Thelaispirata all'universo dima concentrata su personaggi laterali, ovvero il gruppo di ragazzi di strada che raccolgono informazioni e indizi per. Laè dunque incentrata sui cosiddetti ragazzi di Baker Street, che nei romanzi di Doyle fanno da agenti di strada perraccogliendo ed intercettando notizie utili per le indagini del detective.ha annunciato ilsuaproduzione: ad interpretaresarà il volto di The Inbetweeners e Killing Eve Henry Lloyd-Hughes, mentre Royce Pierreson assumerà il ruolo del fidato Watson. Il ...

