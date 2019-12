Spal | per Semplici panettone in extremis Obiettivo 2020 | trovare continuità

(Di mercoledì 25 dicembre 2019) La vittoria a Torino garantisce la conferma disulla panchina della, ma la strada per la salvezza è ancora lunga La rimonta completata allo stadio “Grande Torino” contro i granata permette a Leonardodi festeggiare. I tre punti strappati al Torino, i primi in trasferta, valgono la conferma sulla panchina dellae unsotto l’albero di Natale. La tranquillità di, tuttavia, non è destinata a durare a lungo. La situazione in classifica dei ferraresi è decisamente critica: penultimi in classifica a quota 12 punti, ma soprattutto reduci, prima del successo nel capoluogo piemontesi, da un digiuno di vittorie di oltre due mesi e mezzo. Dopo le feste, ladovrà correre ai ripari e lavorare duramente settimana dopo settimana per cercare di conquistare quella tanta agognatanei risultati sul campo. Senza di essa, ...

Leggi la notizia su calcionews24

