Papa Francesco durante la Messa di Natale | ”Mondo è dare-avere | Dio è gratis”

(Di mercoledì 25 dicembre 2019) Davanti ad una nutritissima presenza di fedeli che riempivano la Basilica di San Pietro, questa notte, sono state molto significanti le parole dette dal Santo Padrel’omelia della Santadi veglia natalizia. Ecco le sue parole: “Mentre qui in terra tutto pare rispondere alla logica delper, Dio arriva gratis. Il … L'articololadi:”Mondo è, Dio è gratis” proviene da www.inews24.it.

