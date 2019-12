La sua fede cade nel wc | marito impaurito per la reazione della moglie | prova a

(Di mercoledì 25 dicembre 2019) L’assurdo quanto comico incidente è accaduto a Zhang,devoto di Quanzhou nella provincia del Fujian, che è rimasto letteralmente incastrato nel gabinetto. Al terminesua giornata lavorativa, l’uomo si accingeva a fare la sua doccia quotidiana all’interno dei servizi dell’ ufficio in cui prestava la sua attività per cui aveva sfilato l’anello nuziale, posandolo incautamente vicino al gabinetto. Ma terminata la doccia, nel tentativo di re-indossare la, questa era scivolata, finendo direttamente nel gabinetto. Il poveretto preso dal panico nel disperato tentativo di recuperarla, ha infilato il suo braccio all’interno del tubo, che ovviamente segue delle anse, e si è completamente incastrato. I tentativi per liberarsi sono risultati vani, anzi peggioravano la situazione, tanto da rischiare slogature e dolori lancinanti. A quel punto, i colleghi corsi ...

Leggi la notizia su baritalianews

Eurosport_IT : FINALMENTE FEDE! ???????? Federica Brignone centra il primo successo stagionale: la sua rimonta nella seconda manche… - BrusadelliP : @IAMMYLORD1 Lei, dalla tristezza e solitudine della Sua mancanza di fede, non può permettersi di insultare il Dio i… - tepanchinceva : RT @patriGiancotti: ...Fa che ogni nave conservi la sua rotta e ogni navigante la sua Fede. Benedici le famiglie che lasciammo sulla riva,… -