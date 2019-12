I big del petrolio scapperanno dall’Africa

(Di mercoledì 25 dicembre 2019) L’Africa possiede oltre il 7% dei giacimenti mondiali non solo di, ma anche di gas naturale. Una ricchezza immensa quella sita nel sottosuolo del continente, che negli anni ha attirato l’interesse delle grandi case energetiche estere. Non solo Total, Royal Dutch Shell ed Esso, ma anche i colossi energetici della Cina, particolarmente presenti nell’Angola e nel Kenya. Tuttavia, lo sviluppo estrattivo della regione potrebbe subire un forte rallentamento nei prossimi anni, come evidenziato già dal mancato aumento della produzione del 2019. Alla base del fenomeno, un livello troppo alto di pressione fiscale combinato alla necessità di investimenti infrastrutturali ingenti, che rischiano di non rendere favorevoli investimenti nell’area. L’esempio più emblematico è dato dall’Uganda, cui apertura del primo sito petrolifero del 2022 rischia di ...

