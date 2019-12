Hong Kong | lacrimogeni e scontri in un centro commerciale alla vigilia di Natale | «Non ci

(Di mercoledì 25 dicembre 2019) Tornano iper le strade didi. Nuovitra polizia e manifestanti pro-democrazia hanno attraversato la città, anche all’interno di un. Diversi colpi di gas sono stati sparati dopo le 21 fuori dall’hotel Peninsula vicino all’incrocio tra Nathan Road e Salisbury Road, dove migliaia di persone si erano radunate – per la polizia, in modo illegale, come scrive il South China Morning Post – per bloccare il traffico. They are committing the offence of “Participating in an unauthorized assembly”. In face of the situation, the Police will deploy minimum necessary force to effect dispersal and arrest.—Police Force (@hkpoliceforce) December 24, 2019 No #HKPoliceTerrorists, no chaos. Those terrorists don’t care about holiday. pic.twitter.com/qbji3ANYkJ— Demosistō 香港眾志

Leggi la notizia su open.online

RaiNews : Un poliziotto ha puntato la pistola contro la folla, ma senza sparare #HongKong - Corriere : Proteste a Hong Kong, la polizia fa irruzione nel centro commerciale - NicolaGuastama2 : RT @NSapepo: Nel mentre che noi facciamo pranzi e cenoni natalizi, dall'altra parte del mondo lottano per delle libertà che a noi sembrano… -