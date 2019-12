Babbo Natale localizzato dagli astronauti della ISS

(Di mercoledì 25 dicembre 2019) GliStazione Spaziale Internazionale, si sa, hanno una visuale privilegiata sul mondo e l’hanno avuta anche la notte di, quando hanno potuto intercettareintento nel suo giro di consegna dei regali per i bambini di tutto il mondo. “Abbiamo ottenuto un conferma visiva che sta attualmente viaggiando” ha annunciato in video ‘astronauta americano Andrew Morgan.dalla ISS Ogni anno milioni di persone, in particolare bambini, seguono il percorso di Santa Claus in live 3D tramite il sito wwww.noradsanta.org. L’uomo dalla folta barba bianca viaggia a bordo di una slitta trainata da 9 renne con un sacco pieno di regali. Il suo viaggio è iniziato alle 10.30 del 24 dicembre: “è appena decollato dal Polo Nord” hanno annunciato da Norad. Quindi il Dipartimento dell’Agricoltura ...

Leggi la notizia su notizie

MarroneEmma : Buon Natale a tutti amici cari! Vi auguro di essere sereni e di condividere questi giorni con le persone che amate… - poliziadistato : ????Missione speciali per i super poliziotti del #Nocs Vestiti da Babbo Natale si sono calati all'interno dell'ospeda… - ItalianAirForce : Oggi vi proponiamo la storia di un Babbo Natale insolito, quella di Giordano Paletti, 1° Maresciallo dell’… -