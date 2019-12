Tre amici vedono una donna per strada con la macchina in panne e spingono il mezzo per 8

(Di martedì 24 dicembre 2019) Una vicenda che davvero fa piacere raccontate e che ha come protagonisti tre ragazzi americani che vivono vicino le cascate del Niagara, negli Stati Uniti d’America. I ragazzi una sera erano usciti per andare a comprare delle ciambelle a Fonthill, nell’Ontario quando, all’improvviso hanno visto perunainferma. Dallausciva del fumo e laera moto preoccupata perché non sapeva cosa fare e non aveva soldi per chiamare i soccorsi. I tre ragazzi, Aeron McQuillin, 18 anni, Bailey Campbell, 17 e Billy Tarbett, 15, si stavano recando in un negozio di ciambelle, quando hanno visto del fumo uscire da un’auto in cui c’era unaparcheggiata sul lato della. I ragazzi si sono avvicinati allae, guardando il motore dell’auto, hanno subito capito che c’era una perdita in atto e il liquido di raffreddamento si stava mescolando con ...

Leggi la notizia

