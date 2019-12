Sesso con bimba di 9 anni venduta dai genitori | condannati due anziani a Trappeto

Leggi la notizia su direttasicilia

(Di martedì 24 dicembre 2019) Dai 5 a 30 euro per avere rapporti con una bambina di 9nelle campagne di, in provincia di Palermo dalle persone che l’hanno messa al mondo. È una storia di profondo degrado e molto inquietante quella che viene da, comune costiero del Partinicese. Ieri due uomini di 63 e 79sono statidalla seconda sezione del Tribunale di Palermo a 8di carcere. I due erano amici della madre e del padre della piccola vittima che soni già statida una precedente sentenza di primo grado in abbreviato. I pm per i dueavevano chiesto più severe. Idella bambina e i due uomini vennero arrestati nel febbraio scorso quando venne alla luce la terribile storia di abusi. La piccola raccontò agli investigatori di essere stata costretta a prostituirsi dalla sua famiglia ma anche che ad alcuni rapporti avrebbe preso parte anche la ...

Sport_Mediaset : #WandaNara: 'Niente sesso con #Icardi prima delle partite. 'Non so chi sia stato a cacciarlo dall'#Inter, è andato… - kkk25632262 : RT @cercomilf88: Sono impegnata e adoro fare sesso con estranei. Non fatemi commenti moralisti grazie!!!???? ??Contatto email ?? https://t.c… - tanzmax : le fantastiche #famigliuoletradizionali: Le violenze si sono consumate davanti agli occhi del papà della minore Pal… -