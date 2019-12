Scontro tra Autostrade e Governo | la presidente del Comitato Ricordo Vittime Ponte

Leggi la notizia su open.online

(Di martedì 24 dicembre 2019) Questa mattina ho ricevuto via Whatsapp la lettera delMorandi a firma della, Egle Possetti. Nella lettera si parla anche dell’ultimotra Aspi e il, nel quale si è parlato di condizioni ritenute «inaccettabili» da parte del ministro Paola De Micheli. La lettera dial– Foto Repubblica Si parla di una risoluzione del contratto con un eventuale risarcimento di 23 miliardi di euro, su questo punto si profila il nuovotrae Aspi che ha spinto ladela scrivere questa lettera. La lettera Con le festività in corso i bambini scrivono le lettere a Babbo Natale, gli adulti che purtroppo portano nel cuore le loro disillusioni sognano di poter chiedere al loro Babbo Natale l’avverarsi dei loro desideri….ma come purtroppo immaginerete i nostri desideri non hanno ...

