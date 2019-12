PD | Oliverio | Faccio un passo indietro

(Di martedì 24 dicembre 2019) Il governatore della Calabria Marioin una lettera aperta al segretario del Pd Nicola Zingaretti annuncia di non volersi ricandidare alle prossime elezioni regionali (che si terranno il 26 gennaio 2020) per la poltrona di presidente. Pippo Callipo si candida in Calabria. Zingaretti: 'PD lo sosterrà con massimo impegno’ Il MoVimento 5 Stelle è spiazzato. L’annuncio arriva dopo il rinvio a giudizio per peculato disposto dalla procura di Catanzaro a carico del governatore. Spiega: "Pur ritenendo di avere tutte le ragioni del mondo nondividere il bambino a metà. Di altri sono e saranno le responsabilità". Il governatore fa "unper non consentire che venga distrutto e dilaniato un patrimonio che è la mia storia politica".cita la Bibbia (la parabola di re Salomone sulla maternità ...

Leggi la notizia su blogo

Yogaolic : RT @TgLa7: #RegionaliCalabria , #Oliverio: 'Faccio passo indietro'. E @nzingaretti ringrazia. Nel centrodestra resta il 'nodo #Occhiuto ' h… - Profilo3Marco : RT @TgLa7: #RegionaliCalabria , #Oliverio: 'Faccio passo indietro'. E @nzingaretti ringrazia. Nel centrodestra resta il 'nodo #Occhiuto ' h… -