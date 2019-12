Gesù è nato il 25 dicembre o in un altro giorno?

Leggi la notizia su cronacasocial

(Di martedì 24 dicembre 2019) La reale data di nascita di(anno e) è sconosciuta. E il 25? La ‘colpa’ è della tradizione popolare che – la fede ha bisogno anche di «immagini» – ha diffuso nei secoli innocue bugie intorno a fatti e personaggi delle Sacre Scritture. E infatti chi lo dice cheildi Natale? Scrive Luca nel suo Vangelo: «Ora, mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto». Nessuna data. Il 25è una data convenzionale, comparsa per la prima volta (inserita da chi?) in un calendario a Roma nel 326, a pochissimi anni dall’editto di Milano che concesse a tutti i cittadini dell’Impero la libertà di culto, cristiani compresi. Poi la data fu fissata nel 354 da papa Liberio e cominciò a essere accettata da tutta la Chiesa. Nel 425 l’imperatore Teodosio ne codificò i riti, nel 506 divenne festa ...

