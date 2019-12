“Era drogato | andava detto” | Libero difende Repubblica per il titolo sulla morte di Gaia

Leggi la notizia su tpi

(Di martedì 24 dicembre 2019)e Camilla,per il“Autista” Ha scatenato reazioni in Rete unditragedia die Camilla, le due ragazze che la notte tra sabato 21 e domenica 22 dicembre sonosul colpo a Roma dopo essere state travolte da un’auto (qui la ricostruzione). “Travolte a 16 anni ‘Autista'” si leggeva ieri, lunedì 23 dicembre, in prima pagina sul quotidiano diretto da Carlo Verdelli evidenziando la positività dell’investitore delle giovani, Pietro Genovese, ai test su assunzione di alcol e droghe. Sui social network molto utenti hanno prontamente espresso il loro disappunto per unconsiderato una “caduta di stile”. I critici hanno sottolineato che “non negativo alle droghe non significa” e che in luogo della parola “” sarebbe ...

razorblack66 : RT @unavitadainvalo: Lui convinto dell'impunità loro irrispettose del codice stradale, la colpa è al 50% poteva essere un'altro a investirl… - chiossimanuela2 : RT @unavitadainvalo: Lui convinto dell'impunità loro irrispettose del codice stradale, la colpa è al 50% poteva essere un'altro a investirl… - patriziagatto3 : RT @unavitadainvalo: Lui convinto dell'impunità loro irrispettose del codice stradale, la colpa è al 50% poteva essere un'altro a investirl… -