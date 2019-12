Conte non vuole gruppi parlamentari a suo nome | “Non sarebbe d’aiuto alla maggioranza”

Leggi la notizia su fanpage

(Di martedì 24 dicembre 2019) Il presidente del Consiglio, Giuseppe, risponde con un no categorico all'ipotesi che nascanocon il suo: "Non lo vedo come un aiuto all'unità della maggioranza", dice in un'intervista al Messaggero sostenendo che ciò che serve ora è la "massima compattezza e coesione".

matteosalvinimi : Il governo sbarchi, tasse e manette decide il commissariamento del Gestore dei servizi energetici (Gse) per decreto… - CarloCalenda : Facciamo una cosa @andreamartella. Ci fate un bel regalo di Natale e vi ricordate per qualche giorno che vi chiamat… - matteosalvinimi : Noi siamo dalla sua parte, e abbracciamo le donne e gli uomini in divisa che rischiano la vita per difendere gli it… -