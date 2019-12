Leggi la notizia su agi

(Di martedì 24 dicembre 2019) In un'intervista al Messaggero di Roma il presidente del Consiglio, Giuseppe, afferma di non credere affatto che le norme introdotte nel decreto milleproroghe “creino problemi al sistema” delle concessioni autostradali. Anche perché, aggiunge, “non abbiamo disposto la revoca o la decadenza di nessuna concessione”, ma semmai – spiega il premier – “introduciamo un regime più uniforme e trasparente” di norme. E nel caso si dovesse procedere ad una revoca o alla decadenza della concessione, il governo ha previsto – assicura– che la concessione “possa essere affidata ad Anas”. Quindi “nessun allarme per il settore delle concessioni” e chi ha fatto investimenti, anche in caso di inadempimento, “potrà recuperare le somme per i costi realmente sostenuti e non ammortizzati”. Ma, è tassativo il premier, “non si potranno più applicare norme di favore come quelle invocate da ...

chedisagio : 'Conte è, oggettivamente,m un punto fortissimo di riferimento di tutte le forze progressiste', dice @nzingaretti al… - Notiziedi_it : Conte dice no a gruppi parlamentari a suo nome - fisco24_info : Conte dice no a gruppi parlamentari a suo nome: In un'intervista al Messaggero di Roma il presidente del Consiglio,… -