(Di martedì 24 dicembre 2019) Il presidente della regioneMarioe inquisito – siper le elezioni regionali. Lo ha annunciato in una lettera aperta al segretario del Pd Nicola: “Pur ritenendo di avere tutte le ragioni del mondo, non faccio dividere il bambino a metà. Io faccio un passo indietro per non consentire che venga distrutto e dilaniato un patrimonio che è la mia storia politica”. Due giorni faaveva esortatoa rinunciare alla candidatura da indipendente per sostenere l’imprenditore Pippo Callipo, candidato del centrosinistra. leri la Procura di Catanzaro ha chiesto il rinvio a giudizio per, accusato di aver utilizzato fondi destinati alla promozione del turismo per un evento a Spoleto, a margine del Festival dei Due Mondi. Il segretario dem ha ringraziatoper il suo gesto ...

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

Alessiom8 : RT @Sabina1956: #Oliverio ritira la sua candidatura a Governatore della #Calabria. Questi non mollano finchè non arrivano i processi. Ades… - Noovyis : (Calabria, il governatore uscente Oliverio si ritira dalla corsa elettorale. Zingaretti: “Gesto che ci aiuterà a vi… - lucab962 : @matteosalvinimi Governatore della calabria (pd) indagato per peculato -