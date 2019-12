Black Mesa | Xen lascia la fase beta ed è ora disponibile per tutti

(Di martedì 24 dicembre 2019) Crowbar Collective ha annunciato che: Xen hato laed è stato completamente pubblicato peri possessori di. Pertanto, i giocatori PC possono ora godere dell'esperienza/ Half-Life completa sui propri PC.Questa versione pubblica di: Xen presenta numerosi miglioramenti rispetto alla sua versione. Ad esempio, ci sono miglioramenti per la difficoltà, correzione di vari bug e sono state aumentate le prestazioni.Per quanto riguarda i miglioramenti delle prestazioni, il team ha ottimizzato le impostazioni di luce dinamica in tutte le mappe. Ciò dovrebbe migliorare le performance, in particolare sui sistemi di fascia bassa. Leggi altro...

Leggi la notizia su eurogamer

KegOfGrog : RT @jjb273: Finalmente. Non escludo una run su #YouTube o #Twitch al momento della release definitiva. -