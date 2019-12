Auguri su WhatsApp per le feste? Ecco come programmarli

(Di martedì 24 dicembre 2019) Non volete offendere nessuno dimenticando di fare gliper leun modo per programmare i messaggi su. Si è giunti all’inizio delle festività natalizie eogni anno ci si ritrova immischiati in cene mastodontiche che basterebbero da sole a placare la fame nel mondo per un paio di giorni. Se … L'articolosuper leNewNotizie.it.

Leggi la notizia su newnotizie

jesuisCharles0 : Ho una cerchia di amici e parenti che difficilmente manda gli auguri di Natale. Anni fa per SMS, oggi su #WhatsApp. Sono soddisfatto. - lucacerasuolo : Non mi mandate gli auguri impersonali su whatsapp che non ci tengo. E vi blocco. Buon Natale! ?? - _Fab1ana_ : RT @OCaustik: Quando tutti si lamentano delle frasi di circostanza usate per fare gli auguri su #WhatsApp, ma a te a malapena li fa tua mad… -