Leggi la notizia su romadailynews

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Roma – “Abbiamo una citta’ che chiede aiuto ma nessuno da’ risposte. Tanto meno quelle che dovrebbero arrivare dalprevisionale che, allo stato attuale, non conferma i servizi erogati fino ad oggi, quelli che gia’ erano fortemente disomogenei nei vari municipi. E invece Roma e’ una citta’ che manifesta un malessere sociale crescente con quasi 38mila domande di Reddito di cittadinanza accolte, oltre 16mila senza tetto, disabilita’ in aumento, gli anziani over 65 e le famiglie in difficolta’, soprattutto in periferia, dove piu’ forte si manifesta il disagio anche attraverso l’abbandono scolastico”. Cosi’, in una nota, Michele Azzola, Carlo Costantini, Alberto Civica, rispettivamente segretari generali di Cgil Roma e Lazio, Cisl Roma Capitale Rieti, Uil Lazio. “Ora, se non verranno confermate le ...

FisascatRoma2 : RT @CislRomaRieti: Bilancio Roma sindacati politiche di welfare assolutamente insufficienti, è inaccettabile. 'Abbiamo una città che chiede… - romadailynews : #Sindacati: #bilancio inaccettabile, inesistenti politiche welfare: #Roma – “Abbiamo una… - CislRomaRieti : Bilancio Roma sindacati politiche di welfare assolutamente insufficienti, è inaccettabile. 'Abbiamo una città che c… -