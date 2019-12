Sequestrato oltre un quintale di fuochi d’artificio illegali | denunciate due persone

Leggi la notizia su anteprima24

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiPagani (Sa) – Nei giorni scorsi, i Finanzieri del Comando Provinciale di Salerno, in due distinti interventi, hanno sottoposto a sequestro, a Pagani,4.000d’artificioaltamente pericolosi, illecitamente detenuti da due soggetti incensurati, entrambi residenti nella cittadina dell’Agro. In particolare, sono state le Fiamme Gialle della Compagnia di Nocera Inferiore che, con l’approssimarsi delle festività natalizie, hanno intensificato il controllo del territorio e, grazie ad una efficace attività di osservazione e pedinamento, preceduta da una mirata attività di ricerca informativa, hanno individuato i due possibili luoghi di stoccaggio del materiale esplodente. I militari della Guardia di Finanza hanno cosi scoperto i due garage, all’interno di condomini situati in zone del centro, densamente abitate. ...

