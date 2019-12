Sciopero supermercati Conad Auchan | oltre 3 000 dipendenti a rischio

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Non si preannuncia un Natale sereno per migliaia di lavoratori del gruppoe Sma, acquisito la scorsa estate da. Un passaggio non certo indolore per i 6.600lombardi del colosso francese: 3.100 non sono, infatti, inclusi nei piani di trasformazione. I lavoratori incrociano le braccia, per 8 ore, anche l'antivigilia di Natale e in tutta Italia (LE FOTO). In concomitanza con lo, davanti alla sede di Regione Lombardia andrà in scena la manifestazione organizzata dai sindacati Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs contro il piano di riorganizzazione di. Un piano di "mobilità incentivata" "A Natale non vogliamo regali – scrivono i lavoratori nel volantino che distribuiranno lunedì mattina –. Chiediamo solo solidarietà verso la nostra lotta e che questo gruppo di migliaia di lavoratrici e lavoratori, che nonostante tutto continuano a ...

