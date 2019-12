Sci alpino | operato Marco Odermatt | potrebbe tornare già a fine febbraio

Sci alpino - Hannes Zingerle : “Nella seconda manche ho dimostrato che posso puntare ad un posto nei quindici” : In archivio lo slalom gigante parallelo della Coppa del Mondo di sci alpino: Hannes Zingerle e Simon Maurberger hanno superato le qualificazioni ma poi entrambi sono usciti ai sedicesimi, mentre Roberto Nani, Riccardo Tonetti, Luca De Aliprandini, Manfred Moelgg ed Alex Vinatzer non sono rientrati nei 32. Queste le dichiarazioni degli azzurri al sito della FISI. Hannes Zingerle è stato eliminato al primo turno dal norvegese Rasmus Windingstad, ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2019-2020 : le starting list aggiornate di supergigante e slalom gigante maschili : Dopo le gare del fine settimana in Alta Badia e Val Gardena sono state aggiornate le starting list della Coppa del Mondo di sci alpino per quanto concerne supergigante e slalom gigante maschili. Nel superG Dominik Paris conserva il numero uno, mentre resiste nei 15 Christof Innerhofer. Nei 30 Mattia Casse, 19°, appena fuori Raffaele Buzzi, 33°, più indietro Matteo Marsaglia, 40°. Nel gigante resta nei 15 Luca De Aliprandini, mentre sono ...

Classifica Coppa del Mondo Sci alpino 2019-2020 : Henrik Kristoffersen allunga dopo il Parallelo dell’Alta Badia - 6° Paris : La Coppa del Mondo di sci alpino maschile ha visto andare in archivio lo slalom gigante Parallelo dell’Alta Badia: queste le graduatorie dopo la gara odierna, con la Classifica generale e quelle di specialità. Classifica GENERALE Coppa DEL Mondo SCI alpino 2019-2020 1 Kristoffersen Henrik NOR 379 2 KRIECHMAYR Vincent AUT 312 3 PINTURAULT Alexis FRA 302 4 KILDE Aleksander Aamodt NOR 294 5 MAYER Matthias AUT 257 6 Paris Dominik ITA ...

Sci alpino - Parallelo Alta Badia 2019 : Rasmus Windingstad festeggia la sua prima volta. Male Kristoffersen e Pinturault - Zingerle e Maurberger subito fuori : Si è concluso poco fa lo slalom gigante Parallelo dell’Alta Badia, valido per la Coppa del Mondo di sci alpino 2019-2020. La vittoria è appannaggio di Rasmus Windingstad: il norvegese, al suo primo successo della carriera in una gara valevole per la Sfera di Cristallo, supera nella finale il tedesco Stefan Luitz di 41 centesimi. Fatale a quest’ultimo, nell’atto conclusivo, un errore sul salto che gli fa perdere quel tanto che ...

LIVE Sci alpino - Parallelo Alta Badia 2019 in DIRETTA. Rasmus Windingstad : primo trionfo in Coppa del Mondo. Settimo Kristoffersen. Pinturault e azzurri subito fuori : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.31: Grazie per averci seguito, appuntamento con la Coppa del Mondo di sci alpino per il 27 dicembre a Bormio. Buona serata 19.30: Si chiude un week end da dimenticare per gli azzurri, anche qui come ieri in gigante, lontanissimi dall’eccellenza. 19.29: Grande solidità per il norvegese Rasmus Windingstad che ha dimostrato di essere il più forte questa sera. Luitz (Germania) secondo, Letinger ...

LIVE Sci alpino - Parallelo Alta Badia 2019 in DIRETTA. Windingstad e Luitz si giocano la vittoria. Pinturault e azzurri subito fuori : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.16: Queste le finali che assegnano le posizioni definitive: Finale 1. posto Windingstad-Luitz Finale 3. posto Leitinger-Nestvold Haugen Finale 5. posto Braathen-Roenngren Finale 7. posto Kristoffersen-Murisier 19.15: Luitz sfrutta gli errori di Nestvold Haugen nella prima parte e vince la semifinale con 12 centesimi di vantaggio 19.13: Murisier esce di scena e sarà Roenngren a sfidare Braathen ...

LIVE Sci alpino - Parallelo Alta Badia 2019 in DIRETTA : Kristoffersen non sbaglia un colpo - è nei quarti. Pinturault e azzurri subito fuori : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.59: Luitz vince guadagnando 46 centesimi nel finale e va ai quarti battendo Cochran Siegle 18.58: Altro scalpo eccellente per lo svedese Roenngren che batte anche lo svizzero Meillard per 10 centesimi e va ai quarti 18.57: Che sfida! Nestvold Haugen riesce ad avere la meglio per soli 3 centesimi su Raschner ed è il quarto norvegese ai quarti di finale 18.55: Lo svizzero Murisier sopravanza per 13 ...

LIVE Sci alpino - Parallelo Alta Badia 2019 in DIRETTA : Kilde sfida i big Kristoffersen e Pinturault. Maurberger e Zingerle cercano l’exploit : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.08: La prima sfida sarà tra il numero uno della qualificazione, il norvegese Kilde e il sorprendente finlandese Torsti 18.03: Sfide complicate ma non impossibili per gli azzurri al primo turno. Zingerle se la vedrà con il norvegese Windingstad che ha disputato una prova a corrente alternata in qualificazione, mentre Maurberger affronterà l’austriaco Raschner 18.01: Queste le sfide in ...

Sci alpino - Parallelo Alta Badia 2019 : il tabellone e gli accoppiamenti del primo turno : Dopo la conclusione delle due manche di qualificazione per lo slalom gigante Parallelo dell’Alta Badia valido per la Coppa del Mondo di sci alpino 2019-2020, sono in 32 ad essersi qualificati per la fase a eliminazione diretta che caratterizzerà, dalle 18:15, l’appuntamento odierno. Andiamo a vedere gli accoppiamenti che ci terranno compagnia. A sinistra coloro che partiranno sulla pista blu, a destra i partenti sulla pista ...

Sci alpino - Kilde davanti nelle qualifiche del Parallelo dell’Alta Badia 2019. Zingerle e Maurberger superano il taglio : Si è appena conclusa la fase di qualificazione del Parallelo dello slalom gigante Parallelo in Alta Badia, valido per la Coppa del Mondo di sci alpino 2019-2020. A prendere il comando della classifica è il norvegese Aleksander Aamodt Kilde, con il tempo complessivo di 41″76 tra le due discese, davanti ai tedeschi Stefan Luitz e Alexander Schmid, rispettivamente con 41 e 46 centesimi di ritardo. Quarta posizione per il leader di Coppa del ...

LIVE Sci alpino - Parallelo Alta Badia 2019 in DIRETTA : si qualificano Zingerle e Maurberger - Kilde davanti. Dalle 18.15 l’eliminazione diretta : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA diretta LIVE 16.43: Appuntamento alle 18.15 per la fase finale con gli azzurri Maurberger e Zingerle al via 16.42: Questa la classifica finale delle qualificazioni: 1 Kilde Aleksander Aamodt NOR 41.76 2 LUITZ Stefan GER 42.17 +0.41 3 SCHMID Alexander GER 42.22 +0.46 4 KRISTOFFERSEN Henrik NOR 42.23 +0.47 5 LEITINGER Roland AUT 42.34 +0.58 6 NESTVOLD-HAUGEN Leif Kristian NOR 42.37 +0.61 7 PINTURAULT Alexis FRA ...

LIVE Sci alpino - Parallelo Alta Badia 2019 in DIRETTA : Kristoffersen davanti - bene Maurberger - Zingerle e Nani. Out Vinatzer e Moelgg : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.37: Così gli azzurri alla fine della prima manche: 15 NANI Roberto ITA 21.16 +0.35 19 Zingerle Hannes ITA 21.21 +0.40 21 Maurberger Simon ITA 21.23 +0.42 46 DE ALIPRANDINI Luca ITA 21.62 +0.81 48 TONETTI Riccardo ITA 21.72 +0.91 15.35: Così la classifica dopo la prima manche: 1 Kristoffersen Henrik NOR 20.81 2 LUITZ Stefan GER 20.92 +0.11 3 CAVIEZEL Mauro SUI 20.93 +0.12 4 NESTVOLD-HAUGEN Leif ...

LIVE Sci alpino - Parallelo Alta Badia 2019 in DIRETTA : Kristoffersen davanti - BVinatzer e Maurberger per il colpaccio : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.02: Luitz 20″92, Kraniec 21″12 15.01: Caviezel 20″93, Pinturault 21″01 15.00: Kristoffersen fa segnare 20″81. Fuori Noel 14.59: Tutto pronto per la partenza 14.57: Nella prima batteria al via Noel (Fra) e Kristoffersen (Nor) 14.53: Sono al via sei azzurri: Moelgg nella batteria 9, De Aliprandini nella 16, Tonetti nella 18, Vinatzer nella 19, Maurberger nella ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Lienz 2019-2020 : le convocate dell’Italia. Brignone - Goggia e Bassino guidano la truppa tricolore : E dopo il weekend cancellato a Val d’Isere (Francia), la Coppa del Mondo di sci alpino femminile volge il proprio sguardo a Lienz (Austria), dove sono in programma sabato 28 dicembre un gigante e domenica 29 uno slalom. Una programmazione che, senza dubbio, sorride all’americana Mikaela Shiffrin, risparmiatasi anche solo l’idea di essere al cancelletto di partenza sul pendio transalpino. Indubbiamente sarà lei il riferimento, ...