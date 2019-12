Sassuolo-Napoli 1-2 | pagelle Allan il rivoltoso diventa Masaniello e Freud

Leggi la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 23 dicembre 2019) MERET. Per quasi un’ora il Napule vegeta in coma profondo, Ilaria, ma il giovane Meret è tra i pochissimi a non fare lo zombie ed evita il naufragio nel primo tempo, parando su Duncan e sul solito Traorè. Anche se qualche dubbio sul gol emiliano mi resta – 6,5 Si imbambola solo in occasione del gol, ma lo capisco: non avrebbe mai potuto immaginare che Mario Rui si facesse superare in modo così dilettantesco. Poi capisce che dei suoi non c’è da fidarsi e fa tutto lui. Almeno tre le parate bellissime in cui è impegnato, compresa un’uscita spaziale – 6,5 DI LORENZO. Idem come sopra per quanto riguarda la divisione tra uomini e zombie. Ovviamente lui fa parte dei primi e dopo aver coperto la destra va pure a fare il centrale per necessità, sempre sul pezzo come usa dire – 6,5 Giovanni il tuttofare. Strabiliante la sua capacità di adattamento, la serietà, la ...

