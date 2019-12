Pokémon GO | i dataminer hanno scoperto nuovi Pokémon Ombra in arrivo presumibilmente a

Leggi la notizia su eurogamer

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Iscovato all'interno diGO alcune interessanti novità, tra cui contenuti inediti che dovrebbero arrivare nelle prossime ore. Giusto in tempo per Natale sono stati rilevati infatti.A quanto pare quindi ipotrebbero debuttare in queste ore: saranno ottenibili, come sempre, esclusivamente attraverso i PokéStop del Team GO Rocket, sconfiggendo i nemici. Sono otto i mostriciattoli scoperti in totale, ma non si può escludere che altri possano essere annunciati in seguito. Iinfatti, vengono spesso rilasciati in piccoli gruppi mesi dopo.Di seguito potete dare uno sguardo all'elenco.Leggi altro...

Eurogamer_it : I dataminer di #PokémonGO hanno scoperto nuovi Pokémon Ombra in arrivo presumibilmente a Natale. - cyberanimax : -