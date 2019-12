Migranti | sbarcano a Taranto le 159 persone salvate dalla Ocean Viking | “Francia

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 23 dicembre 2019)i 159da giorni a bordo della, la nave gestita da Medici Senza Frontiere in collaborazione con Sos Mediterranee che li ha salvati da diversi naufragi avvenuti al largo della Libia, in acque internazionali. Dopo l’accorato appello lanciato domenica da Msf su Twitter per l’assegnazione di un porto sicuro a causa delle pessime condizioni meteo e del mare in burrasca con onde alte fino a 5 metri, è arrivato il via libera del Viminale allo sbarco nel porto di: poi verranno redistribuiti tra i vari Paesi dell’Unione. “La Commissione europea ha già attivato la procedura per la redistribuzione dei 159attualmente a bordo della. Francia, Germania e Portogallo hanno già manifestato le prime disponibilità ad accogliere quote di richiedenti asilo – si legge in una nota -. Sulla scorta del rapporto ...

