Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Glisono definitivamentealla rivoluzione digitale che, tramite 5G e Internet delle Cose, renderà piùle nostree le nostree questo è sostanzialmente merito delche gli smartphone hanno ormai raggiunto nel nostro Paese. Ad affermarlo è l’azienda di servizi di consulenza Deloitte, nel suo Global Mobile Consumer Survey 2019. Secondo il rapporto infatti ormai gli smartphone hanno raggiunto una penetrazione capillare in Italia, raggiungendo il 93% del campione, compresi gli ultrasessantenni (dal 2018, + 6 % per la fascia 65-75 anni).inoltre alla costante diminuzione dei prezzi delle tariffe mobile e all’aumento esponenziale del traffico dati disponibile, che ha liberato tutti dall'”ansia da GB”, i nostri connazionali sono finalmentea usufruire di tutti i servizi avanzati IoT dell’immediato ...

Noovyis : (Italiani pronti a un futuro di case e città intelligenti, grazie al successo degli smartphone) Playhitmusic -… - Raffael25444592 : RT @Ilconservator: ITALIANI: ?? 2015 : ' Siamo pronti per scendere in piazza '. ?? 2016 : ' Stiamo per scendere in piazza'. ?? 2017 : ' Se va… - enricoballetto : RT @Ilconservator: ITALIANI: ?? 2015 : ' Siamo pronti per scendere in piazza '. ?? 2016 : ' Stiamo per scendere in piazza'. ?? 2017 : ' Se va… -