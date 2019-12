I giornalisti italiani? I più a sinistra d' Europa

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Paolo Bracalini Lo studio sulla faziosità politica dei media. Curini: "Così la stampa perde credibilità" «In media la posizione deiè collocata saldamente nello spazio ideologico del centro, in paesi come Spagna, Svezia e specialmente l'Italia isono ancora più spostati a». Più in dettaglio, isono quelli più schierati arispetto agli altri colleghi in. Un record. A confermare l'evidenza di una categoria spostata in massa, in Italia, verso la stessa parte politica è l'ultimo rapporto di Worlds of Journalism Study (Columbia University Press, 2019), basato su sondaggi demoscopici condotti su oltre 27.500in 67 paesi. Nella tabella con una scala da 0 a 10, daa destra, la stampa italiana si trova nella zona di estrema, evidenziata con un colore rosso scuro, unico paese ...

