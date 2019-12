Fine vita | Marco Cappato assolto | il fatto non sussiste

Leggi la notizia su ilsole24ore

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Assoluzione per l’esponente dei radicali era imputato per aiuto al suicidio per la vicenda di dj Fabo, accompagnato a morire in Svizzera nel febbraio 2017

Agenzia_Ansa : #Finevita: assolto Marco #Cappato, 'il fatto non sussiste' #ANSA - marcofurfaro : Una bella notizia: Marco #Cappato assolto perché il fatto non sussiste. Grazie a Marco e alla sua umanità. Ora spet… - fanpage : Processo fine vita, assolto Marco Cappato per la morte di Dj Fabo -