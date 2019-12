F1 | la Ferrari blinda Charles Leclerc | ufficiale per altri 5 anni Con buona pace di

Leggi la notizia su open.online

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Ancora cinqueinper. Dalla scuderia di Maranello arriva la mossa cheil giovane pilota monegasco, che resterà legato al Cavallino fino al 2024. «Sono estremamente contento di rinnovare con la Scuderia– ha commentato– La stagione appena conclusa come pilota della squadra più prestigiosa in Formula 1 è stata per me un anno da sogno». Extremely happy to announce that I will be staying with @scuderiafor 5 more years. I'm so grateful to be driving for such a team. I've learnt so much during this first year with the team and it is a great starting point to build a strong relationship for the years ahead. pic.twitter.com/3VPtbsCZT1—(@) December 23, 2019 «Non vedo l’ora di rendere ancora più profondo il rapporto già forte che mi lega al team dopo un 2019 ...

