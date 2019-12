Daniela Ferolla Instagram | decolleté strizzato nell’oblò | «Eccitante» | gli animi si

Leggi la notizia su urbanpost

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Immagine bollente sul profilodi, non quanto ci si sarebbe aspettati, però, probabilmente: lo scatto dell’ex Miss Italia ha scaldato glipiù del dovuto. Classe 1984, la trentacinquenne di Vallo della Lucania viene incoronata più bella d’Italia a soli 17 anni. Gli occhi verdi sottolineati dai colori mediterranei hanno fatto dellala vincitrice del concorso più ambito del Belpaese nel 2001. Ultima miss minorenne nella storia della kermesse, la– quell’anno – fece incetta di titoli, conquistando anche le fasce di Miss Chi e Miss Web.in mostra distrae ma non troppo La vittoria di Miss Italia non ha distratto lada quelli che erano i suoi obiettivi: dopo l’anno da vincitrice e i vincoli da ‘contratto’, infatti,ha proseguito i suoi studi fino al traguardo della laurea in Scienze della ...

Violare : @Daniela_Ferolla Tutti i giorni è festa per i regali!!!! - MatteoPalmisani : @Daniela_Ferolla Regalerò pizzicotti siciliani alla mandorla fatti in casa. - andreagransasso : @Daniela_Ferolla che bona -