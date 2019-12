Bambina rapita dal padre | ritrovata in Danimarca | sta bene

Leggi la notizia su viagginews

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Il giallo dellasirianadalnei giorni scorsi:ingrazie all’impegno della polizia, sta. Sembra avere un lieto fine la vicenda delladi origine sirianail 20 dicembre scorso a Milano dal. L’uomo, il siriano Maher Balle, già l’avevatre anni fa e l’aveva portata … L'articolodalin, staè apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Corriere : Ritrovata la bambina rapita dal padre siriano: sono in Danimarca - fattoquotidiano : Bambina rapita dal padre siriano a Milano: ritrovata in Danimarca, sta bene - ilpost : La bambina rapita il 20 dicembre a Milano dal padre è stata ritrovata in Danimarca -