10 baby vip nati nel 2019

Leggi la notizia su vanityfair

(Di lunedì 23 dicembre 2019) 10vipnel10vipnel10vipnel10vipnel10vipnel10vipnel10vipnel10vipnel10vipnel10vipnelDodici mesi per decine di annunci, di manine pubblicate su Instagram, di piedini scelti a suggello di una nuova nascita. Ilha visto nascere bambini e bambine: alcuni, sono venuti al mondo come fratelli o sorelle, altri, hanno coronato l’amore di mamma e papà, primi frutti di matrimoni e relazioni. Altri ancora hanno portato un dono inaspettato nella vita di chi, alla maternità, non ci credeva più. Natalie Imbruglia, che il 9 settembre scorso ha dato il benvenuto al piccolo Max, è diventata per la prima volta mamma a 44 anni, e il suo piccino, di cui ad oggi si è vista solo una manina, è entrato a buon diritto nella lista dei dieci...

Sexgod471 : RT @beckyholtnew: Gucci baby ?? - yrpman2 : RT @beckyholtnew: Gucci baby ?? - milfhuntertommy : RT @beckyholtnew: Gucci baby ?? -