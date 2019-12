Tragedia a Pistoia: bimbo di 7 anni travolto da un fiume in piena (Di domenica 22 dicembre 2019) Il piccolo è caduto nel fiume Pescia, in provincia di Pistoia. Lo ha salvato il padre gettandosi in acqua, ma è in gravi condizioni. Era in sella a una bicicletta, in compagnia dei suoi genitori, quando ha perso l’equilibrio finendo nel fiume Pescia a Ponte Buggianese (Pistoia), in piena a causa delle piogge degli ultimi … L'articolo Tragedia a Pistoia: bimbo di 7 anni travolto da un fiume in piena è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Leggi la notizia su viagginews

Tragedia Pistoia Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Tragedia Pistoia